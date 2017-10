Ponte Preta vence o líder Corinthians no Moisés Lucarelli

Jogando diante de sua torcida, no Estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta derrotou o Corinthians por 1 a 0, em partida disputada na tarde deste domingo (29) e válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante maranhense Lucca marcou o gol da vitória da Ponte, que continua ameaçada de rebaixamento.

No Moisés Lucarelli, a Ponte começou assustando com Danilo aos 11 minutos. Em cruzamentos na área, o Corinthians também levou perigo com Jô, aos 22, e Gabriel, que acertou o travessão aos 32. Na mesma moeda, a Macaca abriu o placar aos 39 minutos. Após bola levantada por Jeferson, Lucca apareceu sozinho para cabecear forte e fazer 1 a 0 para os donos da casa.

Os visitantes voltaram do intervalo pressionando, mas Rodriguinho parou na grande defesa de Aranha aos quatro minutos. Na reta final, o goleiro brilhou novamente e garantiu o triunfo da Ponte Preta.