Flávio Dino entrega 110 cisternas, asfalto e kits esportivos em Presidente Vargas

Mais um município maranhense foi beneficiado com as ações do Governo do Maranhão nesta quinta-feira (26). Depois da passagem por Itapecuru-Mirim, o governador Flávio Dino esteve em Presidente Vargas, onde entregou 110 cisternas para comunidades rurais, kits esportivos e obras do Mais Asfalto na sede do município.

A primeira parada da agenda no município foi no povoado Boa Hora, beneficiado com uma cisterna do programa Primeira Água e 29 cisternas do Segunda Água. No total, Presidente Vargas recebeu 15 cisternas da primeira modalidade e 95 da segunda.

O secretário de Estado da Agricultura Familiar- SAF, Adelmo Soares, informou que as cisternas Primeira Água, também conhecidas como cisternas escolares, tem capacidade de 52 mil litros de água em quantidade e qualidade para consumo de professores, alunos e funcionários de escolas rurais. Em Presidente Vargas, na comunidade Boa Hora será entregue uma cisterna escolar para a escola quilombola Iscolate Aguiar, beneficiando mais de 160 pessoas, entre alunos, professores e colaboradores da escola, que fica localizada em um assentamento estadual.

“No município de Presidente Vargas serão entregues 15 cisternas escolares e hoje, aqui na comunidade Boa Hora, será entregue uma cisterna escolar para a escola quilombola Iscolate Aguiar, beneficiando mais de 160 pessoas, entre alunos, professores e colaboradores da escola rural, que fica em um assentamento estadual”, explicou o governador Flávio Dino.

No Primeira Água são instalados reservatórios com capacidade de até 52 mil litros para abastecimento de alunos, professores e funcionários de escolas. Já o Segunda Água instala cisternas de 25 mil litros para produção da agricultura familiar.

“Nosso governo vai aonde o governo nunca foi e cuida daquilo que não era cuidado, e um desses temas é a produção. Fizemos uma Secretaria de Agricultura Familiar para ajudar quem quer produzir no Maranhão”, afirmou o governador.

O agricultor Romualdo Aguiar, de 62 anos, planta melancias e abóboras e foi beneficiado com uma cisterna: “Daqui pra frente é só alegria. Eu tenho certeza que o pessoal que foi beneficiado vai, sim, fazer um bom proveito dessa oportunidade”.

Para o prefeito Wellington Uchoa, a passagem do governo por Presidente Vargas é mais uma prova do apoio que o Executivo estadual tem oferecido aos municípios.

“É um prazer muito grande receber esses benefícios. O governador está de parabéns, nosso município já recebeu várias ações como ambulância, viatura, moto, teremos apoio para a caprinocultura e agora o governo vem resolver um dos nossos maiores problemas, que era a falta d’água”, disse.