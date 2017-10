Óticas Carol Foco no Maranhão

Compartilhar

O Maranhão é a bola da vez para Óticas Carol. As franquias inauguradas no Estado representam 41% de todas as unidades abertas pela rede no Nordeste, até o terceiro trimestre. Ainda esse ano, mais três lojas já têm inaugurações confirmadas no Maranhão. A perspectiva é de que as franquias da Óticas Carol no Nordeste atinjam um faturamento de 34 milhões de reais no último trimestre do ano, o que representa 14% do faturamento da rede em todo o Brasil.

Sobre a Óticas Carol

A Óticas Carol é uma marca varejista no ramo óptico que foi fundada em 1997 e recentemente adquirida pelo Grupo Luxottica. Hoje é a maior rede de franquia ótica do Brasil atualmente com mais de 1.100 lojas em todo o país. Sua missão é fornecer a melhor plataforma para o crescimento sustentável de seus franqueados, sempre em busca de encantar seus clientes com excelentes serviços e produtos ópticos. A visão da Óticas Carol é ver um mundo mais bonito transformando os óculos no principal acessório de moda e perpetuando um modelo de negócios sustentável. Para saber mais sobre a Óticas Carol, visite www.oticascarol.com.br.