Roberto Rocha garante ao Hospital Aldenora Bello emenda para mamógrafo

O senador Roberto Rocha (PSDB) encaminhou hoje (26) expediente ao Hospital do Câncer Aldenora Bello informando que decidiu encaminhar para a instituição uma emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 798 mil. O senador especificou, ainda, que a emenda deve ser destinada à aquisição de um mamógrafo digital de última geração, aparelho de máxima importância para o trabalho que vem sendo realizado pelo hospital.

Em documento enviado ao deputado Eduardo Braide (PMN), o parlamentar se refere à destinação da emenda como a forma de contribuir com a luta das mulheres no combate ao câncer de mama: “Essa é uma luta que vem mobilizando a sociedade brasileira, especialmente neste mês, carinhosamente chamado outubro-rosa, como forma de ampliar a consciência da Nação para esse grave problema que atinge milhares de mulheres todo os anos”, frisou Roberto Rocha, que também fez referência à luta do deputado Eduardo Braide, em sua atuação parlamentar pela causa, já tendo sofrido vetos à sua emenda no âmbito estadual.

Em ofício à Presidente da Fundação Antônio Dino, Enide Moreira Lima, o senador enfatizou que tem preocupação para que as emendas de sua responsabilidade tenham o maior alcance social possível. Na oportunidade lembrou a luta incessante do já falecido deputado Antônio Dino (Fundação Antônio Dino, da qual foi sócio-fundador) pela saúde da população maranhense.