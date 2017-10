Sebrae comemora 45 anos e recebe homenagem de empreendedores

Compartilhar

tweet

Com o slogan ‘Histórias de sucesso são escritas com o Sebrae” a instituição que fomenta e apoia o empreendedorismo no país chega à sua maturidade trazendo como principal ganho o fortalecimento das micro e pequenas empresas na economia nacional. Nos seus 45 anos de existência, comemorados em 9 de outubro, o Sebrae recebe homenagem de empreendedores atendidos, em vídeos que serão exibidos nas redes sociais.

Na seleção para a web série “Olhar 45 – Visão do Empreendedor” estão clientes de todos os setores e atividades econômicas, dentre antigos e mais recentes. “Temos empreendedores que estão conosco há mais de 40 anos, contando com o apoio do Sebrae desde a concepção do seu negócio”, aponta o presidente do Conselho Deliberativo da instituição no estado, Edilson Baldez das Neves.

A web série, que estreou no canal da instituição no Youtube (http://bit.ly/sebraenouyoutube), contará 45 histórias de empreendedores maranhenses que, com o apoio do Sebrae, superaram desafios, realizaram sonhos e transformaram realidades com sua força de trabalho e empenho em empreender, independente de circunstâncias favoráveis ou crises.

“Tivemos o cuidado de escolher clientes de nossas 12 regionais, fazendo um apanhado do atendimento do Sebrae em todo o estado. Serão histórias emocionantes, de superação e que irão motivar empresários e potenciais empreendedores a continuar investindo nesse caminho virtuoso do empreendedorismo”, ressalta Baldez.

Além das histórias de sucesso contadas pelos próprios empresários, a web série apresentará o valor do portfólio e do atendimento prestado pelo Sebrae. A estreia da web série será veiculada sempre às segundas-feiras, às 16h, no canal da instituição no Youtube.

Ganho para as MPEs

Durante seus 45 anos, o Sebrae orientou e capacitou milhões de empreendedores, sendo um dos principais responsáveis pela significativa marca de 12,4 milhões de pequenos negócios existentes hoje no país, ajudando-os nos aspectos gerencial e financeiro; qualidade de produtos e prestação de serviços; atendimento e fidelização do cliente; aumento do faturamento; melhoria da competitividade e sustentabilidade no mercado, dentre outros.

“O Sebrae tem um significado importante para a nossa empresa, desde o plano de negócios quando o nosso pai idealizou montar uma lavanderia. Ao longo dos nossos 44 anos, quando pensamos em inovar e adotar novos processos, assim como capacitar nossos colaboradores, sempre buscamos apoio da instituição”, coloca a empresária Andréa Mendonça, do Grupo Lavamatic, que integra o percentual de 41% dos empreendimentos maranhenses classificados como empresas familiares.

Para Antônio Sousa, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços da Divinéia, Sol e Mar e Vila Luizão (Acimavil), o Sebrae foi imprescindível na organização da entidade, por meio de ações do Projeto Desenvolvimento Econômico e Territorial, executado até o passado nos três bairros de capital São Luís.

“Sem o Sebrae não teríamos condições de nos organizar. A ideia da Associação já existia, mas sem o conhecimento que adquirimos ao longo dos três anos de projeto, não sairíamos do lugar. Aprendemos muito com o Sebrae e hoje nos tornamos uma entidade de referência aqui na capital, estimulando empresários de outras áreas a também estarem juntos e cooperando uns com os outros, porque somente assim podemos ficar mais fortes e enfrentar as adversidades econômicas”, acredita Sousa.