SEMA realiza projeto “Atitude Consciente” em Santo Amaro

A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) realizou, nesta semana, no município de Santo Amaro, o Projeto Atitude Consciente voltado para o turismo. Dessa vez, em parceria com SEDIHPOP e a SECTUR, visando levar conscientização ambiental para os municípios de menor IDH do Estado que possuem potencial para o Turismo Sustentável.

Participaram da capacitação: empresários, professores, condutores, artesãos, profissionais de meios de hospedagem e outros negócios turísticos. Na programação palestras sobre gestão de resíduos, educação ambiental e roda de conversa com professores.

“O Projeto Atitude Consciente propõe desenvolver no Maranhão, a sensibilização e mobilização dos cidadãos para atuarem na redução dos impactos ambientais em ambientes naturais. Tais ações são importantes tendo em vista que o turismo sustentável tem o potencial de trazer benefícios de caráter econômico e social, como o fortalecimento das manifestações culturais e do comércio relacionado a elas”, disse o secretário Marcelo Coelho.

Durante a capacitação também foram realizadas oficinas onde os participantes tiveram a oportunidade de contar suas experiências relacionadas às causas ambientais, levantar problemas e receber orientações quanto a possíveis soluções.

Para a Analista Ambiental da SEMA, Raissa Azulay, responsável pelo projeto, a educação ambiental desenvolvida pela SEMA “é importante para que as ações de sustentabilidade possam apontar também em direção ao desenvolvimento econômico e turístico do município”.