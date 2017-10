Cantor e pastor Netto Paz é morto a tiros na Bahia; filha foi atingida no tórax

Compartilhar

O pastor Melchiades Santos Neto, o Netto Paz, 36 anos, foi assassinado com três tiros na noite desta quarta-feira (25) no município de Ibirapitanga, no Sul do estado. A filha do pastor, de 10 anos, também acabou atingida no tórax, mas não corre risco de morte. Netto Paz é um dos cantores mais conhecidos do segmento gospel da Bahia.

O crime ocorreu quando Netto, a esposa Flávia Sampaio de Oliveira, 37, a filha Raíssa, 10, e o também pastor Bruno Alberto de Jesus Barreto, 31, trafegavam no contorno no trevo da BA-650 com a BR-101, a três quilômetros da cidade, por volta das 18h.

Ao parar para atravessar a rodovia federal, Netto, que dirigia um Toyota Corolla de cor prata, foi atingido por tiros de pistola 380. A menina foi levada para o Hospital Manoel Novaes, em Itabuna, passou por cirurgia e não corre risco de morte. No entanto, ela segue na UTI, em observação. Nada foi levado pelos criminosos.

Os outros ocupantes do carro não foram atingidos, segundo o delegado Lane Andrade, substituto em Ibirapitanga.

“Os tiros foram dados por dois homens que estavam em um veículo Strada branco. Já temos algumas pistas de autoria do crime, mas prefiro não falar para não ser leviano”, declarou o delegado ao CORREIO.

O corpo de Netto Paz está no Instituto Médico Legal de Itabuna, sem previsão de ser liberado. Ele será sepultado em Ibirapitanga, onde nasceu e vivia. Netto cantava desde a adolescência, segundo informou o produtor dele, Thiago Lopes. O pastor era da Igreja Quadrangular Shekinah.

“Perdemos uma grande pessoa, que tinha uma voz muito bonita, um grande talento. Netto amava o que fazia e todos sentiam em sua arte o amor”, comentou Thiago.

O ano de 2017 vinha sendo o melhor para a carreira de Netto Paz, segundo seu produtor. O artista tinha agenda já programada para outubro e início de novembro em Guaratinga, Nilo Peçanha, Pilão Arcado, Salvador, São Paulo (SP), Alagoinhas e Ourolândia.

Em março deste ano, ele teve o primeiro álbum lançado pela maior gravadora do segmento gospel no Brasil, a Universal Music Christian Group. Com o título Filho do Rei, o trabalho apresenta 12 músicas, sendo destaque a faixa Vivo Para Te Adorar.

“Esse ano, eu completo 20 anos de ministério. Fazendo uma análise de todo esse tempo, é muito gratificante ver o cuidado do Senhor comigo, em todo instante. E nada melhor que comemorar essa data com o lançamento do projeto ‘Filho do Rei’, que representa um amadurecimento da minha carreira. Confesso que minhas expectativas são as melhores, pois foi um álbum muito bem elaborado, no qual estou ao lado de músicos que sempre tive o sonho de trabalhar. É muito importante contar com a parceria da Universal Music Christian Group nesse momento tão especial”, afirmou Netto, em material de divulgação da gravadora.

