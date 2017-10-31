Confira a relação dos ganhadores da 2º extração do BOLADA DA SORTE

1° Prêmio – 1.000 ( Mil Reais )
Nome: Dayvison De Abreu Da Silva
Av: Do Arame
Bairro: Santarém
Timbiras – MA
Vendedor: Janaína
2° Prêmio – 1.000 ( Mil Reais )
NOME: ANTONIA LOPES DE ALENCAR
ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CODÓ-MA
VENDEDOR: ANANILZA
3º PRÊMIO – R$ 1.000,00 (MIL REAIS)
NOME: ARI, ARIANY, ARIELA E ARIEL
ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DAS DORES, 3558
BAIRRO: SÃO VICENTE PALLOTE
CIDADE: CODÓ-MA
VENDEDOR: RAIMUNDA NONATA
4º PRÊMIO – R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
NOME: ANTONIO CARLOS LUZ
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS, 2114
BAIRRO: CODÓ NOVO
CIDADE: CODÓ-MA
VENDEDOR: DEUSINILDA
4º PRÊMIO – R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
NOME: ANA CLARA SOUSA SILVA
ENDEREÇO: RUA AMAPÁ, Q A 14, C 17
BAIRRO: SÃO RAIMUNDO
CIDADE: CODÓ-MA
VENDEDOR: LUCIANA MELO
5º PRÊMIO – UMA MOTO HONDA POP + R$ 3.000,00
NOME: ERICK BARBOSA QUITANILHA
ENDEREÇO: RUA MARCOS ROCHA, 1348
BAIRRO: TRIZIDELA
CIDADE: CODÓ-MA
VENDEDOR: PACHECO