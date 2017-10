Confira os prêmios da segunda extração do BOLADA DA SORTE

No próximo domingo (29) será realizado em Codó o bingo da segunda extração BOLADA DA SORTE. Serão quatro prêmios em dinheiro e uma MOTO POP ZERO KM, com tanque cheio, capacete e mais três mil reais.

A primeira extração do BOLADA DA SORTE foi um grande sucesso em Codó e região. O bingo será transmitido ao vivo pela TV Cidade e Rádio Eldorado AM, a partir das 10:30.

Compre agora mesmo a sua cartela e boa sorte.