Em Codó o Governo do Estado realiza oficina de Processamento de alimentos Biofortificados

Secretário da Agricultura Familiar – SAF, Adelmo Soares e equipe, participam da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017 do Instituto Federal do Maranhão – IFMA Campus Codó.

Na ocasião, o secretário conversou com os alunos do Instituto e participou de Oficinas de Processamento de Alimentos Biofortificados que apresenta as vantagens dos alimentos biofirtificados e mostra sua importância para a saúde e nutrição de quem planta e consome, ensinando, na prática, receitas com os biofirtificados.

Equipes do sistema SAF realizaram palestras relacionadas a temas que envolvem a Agricultura Familiar e foram muito bem recebidas pelos alunos.

Um pouco mais sobre BioFORT: o processo de biofortificação é feito a partir do cruzamento de plantas da mesma espécie (melhoramento genético convencional), gerando cultivares mais nutritivas. Ele tem objetivo diminuir a desnutrição e garantir maior segurança alimentar a partir do aumento dos teores de ferro, zinco e vitamina A na dieta da população mais carente.