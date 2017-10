Jovem que reside em Rio Verde (GO),procura por familiares em Codó

Compartilhar

Por meio de contato com o CODO NOTICIAS, um homem está procurando seus familiares que moram em Codó. Ele nos informou que a ultima vez que ele soube de notícias dos parentes, eles estavam morando no bairro do Vereda.

Oi meu nome é Francisco Carlos estou lhe escrevendo esta mensagem pra lhe pedir uma ajuda tenho 23 anos q saí daí é nunca mais teve contato com os meus parentes q ficaram e eu não os Conheço mais queria sua ajuda justamente para saber se ainda vivem aí seus nomes são EMANUEL ALVES RIBEIRO DA SILVA conhecido como RÔMULO e sua esposa MARIA JOSÉ RIBEIRO SILVA E SILVA até onde eu sei eles tem 2 filhos q eu só os Conheço como JÚNIOR E SHIRLEY também soube q eles moravam no Bairro Vereda por favor se vc poder me ajudar te agradeço.