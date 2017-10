Prefeito Nagib e diretor do SAAE Codó visitam obras de interligação dos reservatórios elevados

Compartilhar

As obras que tem por objetivo melhorar a rede de distribuição de água e ampliar o fornecimento para dez bairros de Codó foram retomadas pela administração Mais Avanço, Mais Conquistas. As obras estavam paralisadas desde 2007, comprometendo o fornecimento para milhares de famílias, que sofrem com interrupções ou a total falta de água.

Esta semana, o prefeito Francisco Nagib, acompanhado do Diretor do SAAE, Evimar Barbosa, esteve na Rua da Cohab, bairro São Sebastião, para a vistoria da oitava, das dezessete obras de interligação que serão necessárias para o funcionamento os reservatórios elevados.

O diretor do SAAE, Evimar Barbosa, explicou que os três grandes reservatórios estão instalados nos bairros São Pedro, Codó Novo e Nova Jerusalém, cada um com capacidade para 750 mil litros de água, o suficiente para atender a necessidade de 50 mil residências.

O prefeito Nagib quer resolver um problema antigo e acabar com o problema do fornecimento em todo município. “Este é um projeto antigo, que foi paralisado e que agora vamos retomar e concluir. Serão retomadas as obras de interligação dos reservatórios elevados com capacidade total de 2.250 metros cúbicos. Serão 17 pontos de interligação às redes já implantadas. As áreas da cidade que serão mais beneficiadas serão o Codó Novo, Nova Jerusalém, São Sebastião, Centro, São Francisco, São Pedro, Santa Teresinha, Santa Luzia, Nossa Senhora das Graças e Mutirão. Nosso objetivo é terminar o mais breve esta obra e resolver os problemas de águas em muitos bairros”, explicou o prefeito Nagib.

Veja o vídeo no link abaixo https://www.facebook.com/prefeitonagib/videos/2015963738421616/

Ascom – PMC