Prefeito Nagib e Primeira Dama participam do encerramento da Semana do Idoso em Codó

Nesta quinta-feira (26) o Prefeito de Codó, Francisco Nagib, e a Primeira Dama, Agnes Oliveira, participaram do encerramento da Semana do Idoso em Codó. O evento aconteceu no Clube da Sucam, Bairro São Francisco, e foi realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através de seu Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.

“A secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Conselho da Pessoa Idosa, realizou esta importante semana, onde tivemos atendimentos e serviços médicos e uma série de atividades dedicadas ao público da terceira idade. E agora culmina com essa festa saudável e descontraída”, explicou a presidente do Conselho municipal do Idoso, Ana Lucia.

A festa contou com música ao vivo, um apetitoso almoço e sorteio de brindes. Houve concurso de forró e a escolha da Miss simpatia. A segunda colocada foi Dona Maria Dalva Oliveira e o troféu Miss Simpatia foi para Maria Dalva Brandão. De acordo com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, a Primeira Dama Agnes Oliveira, a festa foi um grande sucesso. “Preparamos tudo com muito carinho. Um dia especial para encerrar a Semana do Idoso e celebrar a data nacional, que é no dia primeiro do mês. Agradeço ao apoio do Prefeito Nagib, que dá toda a atenção aos idosos e cuida do seu bem estar. Eles nos passam alegria, vitalidade e exemplo de vida. Nosso município está de parabéns”

Para o prefeito Nagib, além da animada festa, a maior recompensa é saber que a terceira idade está sendo bem assistida em Codó. “O dia primeiro de outubro é quando comemoramos o dia do idoso. E hoje estamos nesta linda festa celebrando o encerramento da semana dedicada ao público da terceira idade, fazendo esta justa homenagem a todos. Deus os presenteou com o a dádiva da longevidade, por isso temos que celebrar, brincar e nos confraternizar. E é isso que viemos fazer aqui hoje nesta festa super animada. E fico muito feliz de saber de todos eles a satisfação com o atendimento da assistência social. Isso é o mais recompensador”, concluiu o prefeito.

