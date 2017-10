Prefeitura de Codó promove grande festa em homenagem ao Dia do Servidor Público

Compartilhar

Em homenagem ao Dia do Servidor Público, que se comemora anualmente no dia 28 de outubro, a Prefeitura Municipal de Codó, por meio da Secretaria de Administração, realizou a 1ª Festa do Servidor Público Municipal do governo Mais Avanço, Mais Conquistas. A cerimônia abertura aconteceu na manhã da última sexta-feira (27) na Praça Ferreira Bayma e contou com a presença dos secretários das oito pastas do governo, do Prefeito Francisco Nagib, da primeira-dama, Agnes Oliveira, do ex-prefeito Zito Rolim, entre outras autoridades do município.

O dia começou com um café da manhã de confraternização com o prefeito Nagib e primeira-dama junto com os servidores. Depois, dez equipes representando o governo, suas secretarias e o SAAE, disputaram uma animada gincana, que também contou com a participação do prefeito Nagib. Uma das provas de maior destaque foi a de arrecadação de alimentos, que conseguiu quatro toneladas de gêneros alimentícios para doação. A prova foi vencida pela secretaria de Desenvolvimento Social.

“É uma festa muito bonita, que teve uma programação diversificada até seu encerramento. O governo de Francisco Nagib se preocupa a cada momento em realizar ações que sigam o Programa de Valorização e Integração do Servidor Público. Nessa nossa primeira festa, além de contar com competições esportivas durante a semana, nós realizamos uma grande gincana, ginástica aeróbica e dança e sorteio de muitos prêmios para nossos servidores. Foi um dia de muita alegria para todos e uma bela homenagem àqueles que ajudam a administração a cuidar bem dos cidadãos”, comentou a primeira-dama Agnes Oliveira.

Valorização do servidor público

De acordo com a Secretária Municipal de Administração, Délia Assen, a valorização o servidor público é de suma importância para o sucesso de uma administração, pois são os servidores que são responsáveis pelas transformações e melhorias ocorridas no atendimento ao cidadão e também os responsáveis pelo crescimento município.

“Devemos cuidar e valorizar o nosso servidor, que muito tem se esforçado e trabalhado em prol de Codó. Organizamos com muito amor e carinho uma programação diferenciada, envolvendo competições esportivas, caminhadas, cuidados com saúde, gincana cultural e solidária, tudo isso em forma de agradecimento aos serviços prestados com muita dedicação à nossa administração. Quero agradecer ao total apoio dado pelo prefeito Francisco Nagib a esta importante celebração”, disse a secretária.

À tarde, a Praça Ferreira Bayma ficou lotada durante a ginástica aeróbica, que fez os servidores dançarem vários ritmos e cuidarem da saúde. À noite o prefeito Nagib, ao lado da primeira-dama, do ex-prefeito Zito, e de secretários de governo, realizou o sorteio de muitos prêmios aos servidores, entre eles uma moto 0km. Para o Prefeito Nagib, foi um momento muito especial de confraternização e de valorização do servidor público de Codó.

“Estou muito feliz de participar. É nosso primeiro ano. Eu, como servidor que também sou, fico honrado de estar ao lado de todos os colegas servidores que estão aqui celebrando este dia, disputando a gincana, participando das atividades, sendo homenageados e também realizando ações de solidariedade. A população espera sempre de nós um trabalho dedicado ao cidadão e políticas publicas que melhorem nossa cidade em todas as áreas. Valorizar nossos servidores significa incentivá-los para que trabalhem com mais vontade, satisfação e amor por nossa cidade e nossa população, contribuindo para que todas essas conquistas continuem acontecendo”, finalizou o prefeito.

