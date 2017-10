Veja como a cidade de Codó se transformou em um Canteiro de Obras

Compartilhar

A evolução das cidades está diretamente relacionada ao espírito visionário de seus governantes e ao grau de participação da sua população. Codó vive atualmente um intenso processo de modernização. A cidade se transformou num imenso canteiro de obras, mudando radicalmente o perfil urbano.

Temos que ter um trabalho eficiente e ordenado. Todas as obras que a prefeitura vem realizando têm a preocupação maior com a qualidade de vida do cidadão e o desenvolvimento de Codó. É isso que nós queremos fazer na prefeitura, tornar a cidade um verdadeiro canteiro de obras”, finalizou o prefeito Francisco Nagib..