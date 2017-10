Vereador Chaguinha da Câmara destaca sua participação na 15ª Conferência Estadual do PCdoB

Compartilhar

Um grandioso evento foi realizado na última sexta-feira e sábado, dias 20 e 21, no Espaço Renascença, em São Luís. No local aconteceu a 15ª Conferência Estadual do PCdoB, que contou com a presença de líderes políticos dos principais partidos, prefeitos, vereadores e militantes de todas as regiões. O evento mostrou a força do governador Flávio Dino que conseguiu reunir mais de três mil pessoas na plateia.

Em seu discurso, o governador lembrou da luta que teve há quatro anos – na Conferência realizada no ano de 2013 – e disse que a esperança e a mudança moveram o povo maranhense naquela época.

“Mas nós não somos movidos hoje, diferente de quatro anos atrás, apenas por uma ideia abstrata de esperança. Nós temos ao nosso lado a confirmar a nossa esperança, fortalecer e dar coerência, dar vida às nossas palavras. Temos ações e resultados. Eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que nesses quatro anos de 2013 até hoje, eu aprendi muito. Aprendi todos os dias. E me dediquei como nunca eu fiz na minha vida profissional a essa missão”, ressaltou Flávio Dino.

Entre os presentes no encontro estava o vereador Chaguinha da Câmara, que atualmente o único vereador do PCdoB na cidade de Codó. Durante seu pronunciamento na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (24), o parlamentar destacou sua participação na Conferência do partido que é filiado.

“Eu gostaria de fazer o registro de um grande evento que participei esse final de semana em São Luís, que justamente a grande Conferencia Estadual do PCdoB. Aonde reuniu vários partidos políticos representados por seus presidentes, várias lideranças, prefeitos de várias cidades, deputados estaduais e federais, vereadores, secretários de governo, e também todos os filiados do PCdoB. Foi uma grande festa realizada na última sexta e sábado na cidade de São Luís, aonde estava presente o nosso governador Flávio Dino. Nesse evento aconteceu também a direção da nova diretoria, aonde foi reeleito como presidente o nosso secretário Márcio Jerry”, destacou edil.

O evento

A Conferência também serviu para que os filiados do PCdoB elegessem a nova direção estadual do partido. O Secretário Estadual de Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, foi reeleito presidente da sigla.

Dois codoenses agora também fazem parte da direção estadual, o Superintendente de Reordenamento Agrário e Desenvolvimento Territorial, Pedro Belo, e a funcionária pública Fernanda Vandisia.

Pedro Belo, que há vários anos ocupa a presidência do PCdoB em Codó, falou de sua satisfação em fazer parte da direção estadual.

“Estou muito feliz em poder fazer parte da direção estadual desse grandioso partido que é o PCdoB, partido esse que vem transformando a realidade do Maranhão. Pudemos observar nesse evento que o povo está satisfeito com o trabalho do governador e temos certeza que a população do Maranhão deseja que essa transformação continue pelos próximos anos”, pontou Pedro Belo.

O Secretário Estadual de Agricultura Familiar, Adelmo Soares, também esteve presente no evento e destacou a grande força em que se transformou o PCdoB no Maranhão.

“Tenho a grata satisfação de fazer parte do partido que mais cresceu nos últimos anos no Maranhão, se transformando no maior partido do Estado. Tudo isso graças ao excelente trabalho do governador Flávio Dino que está empenhando em continuar transformando a vida do povo maranhense”, comentou Adelmo Soares.

Ascom – Vereador Chaguinha da Câmara