Vereador Delegado Rômulo informa população sobre boas notícias para educação de Codó

Na sessão desta semana, o vereador Delegado Rômulo informou sobre boas notícias para a educação do município de Codó. Em um aparte, o edil falou sobre as maneiras de combate a violência, e que a educação ainda é a saída para tudo. “O combate a violência não se realiza só com prisões. Infelizmente o nosso sistema ainda apresenta várias lacunas a serem discutidas. No entanto, combate preventivo e a longo e médio prazo, por meio de educação, é imprescindível. A família, educação e o amparo religioso são a base para se combater a violência”.

Investimentos de 25 milhões para educação

O parlamentar ainda deu a boa notícia sobre vinte cinco milhões de reais para serem aplicados na educação de Codó. “Infelizmente o prefeito Nagib iniciou sua gestão em meio a uma grande crise em nosso país, onde repasses federais foram reduzidos e contingência de investimentos. No entanto existe uma ação, que está correndo há mais de dez anos, de advogados que estão trabalhando também para outros municípios e estados do Brasil, onde o prefeito terá uma oportunidade ímpar de melhorar a educação de nosso município. São vinte cinco milhões em conta, para serem liberados para a educação de Codó, o que será um avanço gigantesco para nosso município”.

Recurso exclusivo para educação

O vereador ainda comentou que a boa nova do recurso foi matéria na TV e que o dinheiro é para ser aplicado exclusivamente na educação. “Isso irá reforçar tudo na educação, como transporte escolar, merenda escolar, materiais, capacitação, entre outros benefícios. Esse recurso não será para aplicação em outras áreas. Ele será de uso exclusivo para a educação. E isso não está acontecendo em Codó apenas, está acontecendo em todo Brasil”. O parlamentar ainda falou que o repasse do próximo ano para educação poderá ser da ordem de 128 milhões. “Esse repasse sendo ratificado será outro grande momento pra nossa cidade”.

