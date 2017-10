Vereador Ivan do Naby solicita abastecimento de água e escola para localidade Cantinho da Roça

Compartilhar

Na 32ª Sessão Ordinária da Câmara o vereador Ivan do Naby direcionou suas Indicações para a localidade Cantinho da Roça, na zona rural de Codó e para o bairro Nova Jerusalém. Com a Indicação Nº331/17, o Vereador solicitou ao Prefeito Francisco Nagib e ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, Roberto Araújo Albuquerque, que seja feito em Caráter de Urgência a construção da Escola Criança Esperança, da localidade Cantinho da Roça.

“Pedimos pela construção da Escola Criança Esperança, no Cantinho da Roça, pois as condições da escola são precárias e as famílias precisam muito desta benfeitoria. A secretaria cogitou em transferir os alunos para outra escola, mas não tem como, pois não há condições de acesso no período de inverno. Portanto os alunos precisam de um local digno para seu aprendizado”

Pela Indicação Nº332/17, o edil solicitou ao Diretor do SAAE, o Sr. Evimar Barbosa, que o mesmo providencie em Caráter de Urgência a perfuração de um poço artesiano na localidade Canto da Roça. “A região dos campos é muito seca. Assim as famílias precisam pegar água em cacimbas que ficam longe das casas, trazendo a água com dificuldade em tambores e lombos de animais”, justificou.

Saneamento e abertura do canal da Água Fria

Por meio da Indicação Nº333/17, o vereador Ivan do Naby solicitou também a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural que seja feito em Caráter de Urgência a limpeza da abertura do canal da água fria do Bairro Nova Jerusalém. “Foi feito até um bom serviço lá, mas os moradores estão apreensivos com a chegada do período chuvoso, e se não for aberto o canal a tendência é que as águas alaguem aquelas casas lá e por isso pedimos a aprovação dos colegas vereadores”.

Em a parte, durante as discussões, os vereadores Pastor Max e Iltamar Muniz teceram elogios ao trabalho do vereador Ivan do Naby. “Quero parabenizar ao vereador Ivan pelo seu trabalho nesta Casa, intensificando a luta pelas melhorias para nossa cidade. Um vereador que anda muito e sempre traz pra esta Casa as demandas da nossa população, sobretudo das comunidades que mais precisam. Todos sabemos muito a importância desta indicação pela abertura do canal, para que a população do Jerusalém e cercanias não sejam prejudicadas”, declarou o vereador Iltamar Muniz.

Ascom