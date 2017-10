Vereador Leonel Filho fala sobre dois grandes problemas sociais em Codó: violência e gravidez precoce

Compartilhar

Assim como todos os edis em Codó, o vereador Leonel Filho expressou muita preocupação com o atual estado de violência que aflige a população codoense. Mesmo reconhecendo o esforço das forças de segurança, o líder do Governo na Câmara coloca o ônus da escalada da violência na impunidade. “A insegurança gera o temos em nossa população. precisamos de mais apoio para essas forças de segurança. No entanto é a impunidade, causada pelas lacunas das Leis que permitem a reincidência dos bandidos. Nossas famílias estão abismadas e indignadas com a audácia dos marginais. Desde o roubo de um celular, até uma explosão de banco”.

Cobrando ao Estado

O parlamentar declarou que o prefeito de Codó está constantemente cobrando ao governador Flávio Dino por melhorias na segurança pública do município e o aumento do efetivo. “Precisamos falar com o Secretário de Estado de Segurança Pública novamente, pois quase a totalidade da arrecadação fica com União e Estado, sobrando pouco para os municípios, mas são nos municípios onde as pessoas moram”.

Violência no Residencial São Pedro

Leonel também voltou sua atenção para a problemática sofrida pelos moradores do Residencial São Pedro, que forma a câmara reivindicar por mais segurança. “Estamos todos preocupados com essa situação de insegurança também no residencial São Pedro. O prefeito já realizou várias visitas lá, a Secretaria de Desenvolvimento Social realiza importantes ações por lá, mas ainda estamos com problemas quanto a segurança pública.

O vereador continuou culpando a impunidade pela violência desmedida. “O vandalismo, os roubos, a violência chegaram a um ponto que ninguém mais aguenta e a bandidagem está a solta pela cidade, pois não possuímos mecanismos para mantê-los preso. Qualquer situação em que se tenha que repreender ou combater os bandidos o pessoal dos direitos humanos já vem em cima. Ah por favor. E os direitos humanos das famílias?” questionou.

Gravidez precoce

Outro problema social exposto pelo vereador Leonel, e que a maioria dos políticos tem medo de falar sobre o assunto, foi a questão da paternidade precoce. “Precisamos educar a população e se prevenir, pois as adolescentes estão engravidando cada vez mais precocemente e os meninos nem tem condições de assumir, e a grande maioria nem quer saber de cumprir a responsabilidade. Gente, ter um filho é coisa muito séria. Não é assim não só colocar no mundo de qualquer maneira. Vamos proteger nossa população, vamos advertir aos jovens que eles precisam se cuidar e prevenir. Filho é coisa séria”.

