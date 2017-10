Vereador Pastor Max fala sobre violência no Residencial São Pedro e nos bairros de Codó

Compartilhar

Lamentando voltar ao tema, o vereador Pastor Max subiu a tribuna da Câmara para falar sobre a onda de violência que se intensifica no Residencial São Pedro e outros bairros de Codó. “Este assunto já foi deveras explorado aqui no parlamento municipal, mas infelizmente nossa população continua sendo vítima desse mal tão terrível que tem tirado um direito inalienável do cidadão de bem: a liberdade, deixando cada vez mais nossa população refém do medo. Falo da violência que vem reinando em diversos bairros da nossa cidade e na zona rural. Precisamos bater na mesma tecla até que todos que fazem segurança pública tomem alguma providência efetiva no sentido de melhorar essa triste realidade”.

Políticas públicas de prevenção

O edil reforçou a necessidade de políticas públicas que ajudem na contensão da violência e da necessidade de reforço policial. “Quando falo de segurança pública, falo de algo mais complexo do que simplesmente coerção policial. São políticas públicas em todas as áreas que precisam chegar para nossa juventude e para as famílias carentes da nossa cidade. Quando todos falham aí se tornar um problema da polícia. Se a família falha, a polícia tem que resolver, se a escola falha, a polícia tem que resolver, se a igreja falha, a polícia terá que resolver, se as oportunidades não chegam o crime organizado chegará através do tráfico, da prostituição, etc”.

Perigo nos bairros

O vereador alertou que o problema é grave em todos os bairros, mas deu destaque ao que vem acontecendo no Residencial São Pedro, cujos moradores estão sofrendo constantemente com a insegurança. “São diversos assaltos praticados este ano, roubos de motos, homicídios. Os moradores estão com medo e pedem medidas para diminuir o problema. A situação está insuportável. Não há como não perceber o problema, é possível até afirmar que houve um crescimento dessa violência através de diversos tipos de delito cometidos não só ali, mas em toda cidade. A sensação de insegurança entre os codoenses é geral”.

Mais iluminação

Cobrando providências, o parlamentar preconizou que no residencial São Pedro será preciso instalar a iluminação pública nas entradas e saídas. “Ao todo são três entradas, absolutamente escuras e que favorecem os marginais, precisamos colocar postes ali com iluminação adequada. Já pedi aqui e vou reiterar a retirada daquele quebra-molas que fica próximo ao residencial, alí vários crimes já foram cometidos e pedimos que fosse feita periodicamente a ronda ostensiva pela polícia militar dando aos moradores maior sensação e segurança. Tenho certeza que o prefeito também está imbuído deste mesmo sentimento, tanto é, que tem cobrado diuturnamente estrutura para nossos policiais combaterem o crime”.

Brilhante iniciativa

O vereador encerrou ressaltando uma iniciativa muito valorosa que está sendo colocada em prática na cidade: o Projeto Comunitário Pra Ser Feliz, desenvolvido pelo jovem estudante Daniel Regis, filho da professora Jucicleide e do Professor Regis, e a Igreja Adventista do 7º Dia, que buscou levar a comunidade do Residencial São Pedro vários serviços importantes, como palestras para uma vida saudável e a mensagem do evangelho. “Essa iniciativa deixa claro que para ser feliz, precisamos acima de tudo de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Neste momento tão difícil, uma ação como essa precisa ser repetida para que os nossos jovens e as famílias codoenses tenham acesso a esta verdade que liberta. Parabéns ao Jovem Daniel Regis, parabéns a Igreja Adventista do 7º Dia”.

Indicações

Com as indicações de Nº319/17, o vereador Pr. Max Tony, solicitou ao Executivo municipal a interdição nos finais de tarde do trecho da Avenida Maranhão, utilizado para fazer caminhadas por parte da população codoense que tem adotado essa atividade física, principalmente, para prevenir doenças.

E pelas Indicações de Nº320/17 e Nº321/17, o parlamentar solicitou ao governo municipal, a construção da acessibilidade de acesso a quadra e ao prédio escolar da Escola Municipal Renato Archer e a recuperação da massa asfáltica da Rua Tancredo Neves, bem como da Rua Afonso Cunha, ambas localizadas na Trizidela, respectivamente.

Ascom