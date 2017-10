Adolescente e detido por roubo de moto no Novo Milenio

Compartilhar

Foi conduzido na noite de ontem( 27/10) , por volta das 20hs , o adolescente. da S. B. Por roubar uma moto crypton rosa sem placa , na rua Zota Bayma , juntamente com outro adolescente . M.M da S , o conduzido teria confessado a autoria do roubo e também foi reconhecido pela vítima , segundo o indivíduo C.M. foi quem saiu do local conduzindo a moto da vítima , fomos até a residência do mesmo , porém não foi localizado .

O acusado foi detido por Sd PM de folga que acionou as guarnições através do COPOM. Ao chegar no local foi constatado a veracidade da ocorrência e o elemento foi conduzido para a 4 Delegacia Regional de Polícia Civil de Codó para adoção das medidas cabiveis.