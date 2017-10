Foragido da Justiça é preso em Codo pela Policia Militar

Compartilhar

tweet

Por volta das 14:30 hs, equipes da Força Tática e do Serviço Reservado do 17° BPM prenderam o foragido da justiça Cícero Lopes, conhecido por “Bombado”, nasc. 30/11/91, sem endereço definido, com 03 mandados de prisão em seu desfavor, por homicídios e roubo qualificado. Bombado é ainda acusado de outros homicídios e diversos delitos nas cidades de Codó e Caxias de onde é fugitivo do sistema prisional. Bombado estava acompanhado por outro indivíduo de nome Raimundo Pereira de Almeida, nasc. 08/08/80, natural de Coroatá, e ambos foram presos em uma casa na rua Joaquim Nabuco, 276, bairro Santo Antônio, que vinha sendo usada coömo esconderijo da dupla.

O Serviço Reservado vinha realizando campana há uma semana e monitorando os passos da dupla no endereço onde foram presos e outros locais, na cidade de Codó, que os mesmos utilizavam como esconderijo. Com eles foram apreendidos;

– uma motocicleta

– 70 cabeças de crack

– Quase r$ 300,00 em espécie

– Um revólver calibre 38 municiado

– 01 corrente de ouro.

– 03 relógios

– 02 smartphones

Os conduzidos e os objetos apreendidos foram encaminhados ao Plantão Central da Polícia Civil de Codó.

ASSECOM/17° BPM