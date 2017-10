IMPERATRIZ :Homem cai de cima de ponte ao fazer selfie e morre

Compartilhar

Nesse domingo (29), por volta das 17h, um homem, identificado como Fábio Santos da Silva, caiu de uma ponte e morreu ao tentar fazer uma selfie. O acidente aconteceu no viaduto na estrada do Arroz, sobre a ferrovia da Suzano.

De acordo com informações de testemunhas, o homem que estava na companhia de sua mulher, parou a moto, subiu na mureta da ponte para fazer uma foto, perdeu o equilíbrio com o vento do trem que estava passando, e caiu.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o homem já estava sem vida. Fábio era morador da Rua Alecrim, Bairro Cinco Irmãos, em Imperatriz.

Fonte: Imirante