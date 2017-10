Policia Militar apreende dupla de menores suspeito de realizar assaltos em Codo

Compartilhar

Na noite desta Segunda feira, 30/10 uma equipe do Esquadrão Águia do 17° BPM, ao realizar rondas no bairro São Francisco avistou dois indivíduos em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta, onde foi dado ordem de parada e realizado uma revista pessoal nos indivíduos. Foi encontrado com o garupa, J. K. R. dos S., menor de idade, uma arma artesanal tipo “garruncha”. Os dois abordados declararam-se menores de idade e de imediato receberam voz de prisão e foram apresentados no Plantão Central de Polícia Civil de Codó, juntamente com a arma e a Motocicleta utilizada. Chamou atenção dos Policiais Militares as características da motocicleta. Em alguns roubos praticados na semana passada, as vítimas relataram aos atendentes do COPOM que os autores utilizavam uma moto alta de cor azul, semelhante à moto apreendida com os dois menores abordados. Essa foi a 9ª arma de fogo apreendida nos últimos 08 dias pela Polícia Militar. As abordagens nos bairros de Codó irão continuar, de acordo com determinação do Cmt do 17° BPM.

Material apreendido:

– 01 arma artesanal – tipo “garruncha”

– 01 motocicleta yamaha, azul placa NNE-9936;

ASSECOM/17°BPM