Policia Militar de Codo registra Homicídio no Residencial da Trizidela

Por volta 22h desta quinta feira (26/10) a Polícia Militar registrou um homicídio que ocorreu na Rua Piauí no Residencial da Trizidela. A denúncia foi repassada via COPOM que uma vítima identificada por Marcio Gomes da Silva “Nenê” de 19 anos que residia na Rua Pará no mesmo residencial, teria dado entrada na emergência do Hospital HGM com um ferimento por arma de fogo. Segundo informações um elemento não identificado teria ido até a residência da vítima no Residencial da Trizidela e efetuado alguns disparos que teria atingido a vítima na região abdominal. O SAMU foi acionado e prestou atendimento a vítima que ao chegar no hospital já estava sem vida.