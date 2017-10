Policia Militar prende Mulher por agredir Idoso em Codo

Compartilhar

Foi conduzida na tarde de ontem( 27/10) , por volta das 14:40 , a acusada Maria Zilma , na rua São João , por lesionar com arma branca ( faca ) , a vítima sendo o idoso Pedro Pereira de 70 anos , causando lhe cortes na mão direita e também agrediu a neta do idoso a socos , Bruna Silva Martins que reside com o referido , causando algumas marcas vermelhas , nos braços , pescoço e tórax .

A acusada foi conduzida para a 4 Delegacia Regional de Polícia Civil de Codó para adoção das medidas cabiveis. A mesma foi entregue sem lesão corporal.